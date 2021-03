Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il miser sur Paul Pogba ?

Publié le 14 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il pourrait quitter Manchester United cet été, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Mais selon vous, Leonardo doit-il se positionner sur l’international français ?

De retour à Manchester United en 2016 pour 105M€, Paul Pogba n’est pas parvenu à relancer le club anglais. Alors que son contrat prend fin en juin 2022, l’international français pourrait changer d’air dans les prochains mois. Dans un entretien accordé à Tuttosport en décembre dernier, Mino Raiola annonçait en effet que le temps était venu pour le milieu de 27 ans de plier bagage : « Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d’air. » Le Real Madrid et la Juventus ont rapidement été cités parmi les prétendants à Paul Pogba, mais le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier.

Pogba au PSG, une bonne idée ?