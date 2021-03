Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus qu’une question de temps pour Ronald Koeman !

Publié le 14 mars 2021 à 15h30 par Th.B.

Le FC Barcelone choisira-t-il de conserver Ronald Koeman la saison prochaine ? Alors que plusieurs noms de coachs sont liés au Barça, le technicien néerlandais devrait conserver son poste la saison prochaine. Cela ne serait plus qu’une question de temps pour que sort soit scellé.

Arrivé en catastrophe au FC Barcelone suite à l’humiliation subie par le club culé en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), Ronald Koeman a signé un contrat de deux ans, le liant au Barça jusqu’en juin 2022. Cependant, il y a eu un changement de présidence entre temps. Dimanche dernier, Joan Laporta a remporté haut la main les élections présidentielles et compte opérer quelques changements au sein de l’effectif du Barça . Hormis le recrutement d’un attaquant de pointe et d’un défenseur central, le nouveau président blaugrana serait également susceptible de changer de staff technique pour l’équipe première du FC Barcelone. C’est du moins les informations qui circulent ces derniers temps. Selon la presse espagnole, Ronald Koeman ne figurerait pas tout en haut de la liste des potentiels entraîneurs du FC Barcelone pour la saison prochaine. Mikel Arteta, Xavi Hernandez et surtout Julian Nagelsmann seraient des possibilités prises en considération par Joan Laporta. D’ailleurs, selon le journaliste Guillem Balague, Nagelsmann se dirait « prêt » si « une équipe comme le Barça l'appelait, il dirait probablement oui maintenant » . Cependant, le président du FC Barcelone placerait totalement sa confiance en Koeman, pour le restant de la saison et la prochaine.

« J'ai un contrat »

À en croire les informations de SPORT , Joan Laporta ne préparerait pas la nomination de Julian Nagelsmann. Bien que le profil de l’entraîneur de Leipzig soit apprécié, Ronald Koeman serait parvenu à convaincre la nouvelle administration du FC Barcelone de poursuivre avec lui jusqu’à l’expiration de son contrat (juin 2022). L’entourage de Laporta l’aurait confirmé au quotidien catalan. De quoi soulager Ronald Koeman qui s’est exprimé en conférence de presse sur les rumeurs qui reviennent avec insistance ces derniers jours. « La déclaration de Nagelsmann ? C'était une très bonne réaction mais je n'ai pas à répondre aux rumeurs… Ce n’est pas nécessaire. Les noms ne manquent pas. Vous devez remplir les pages tous les jours. J'ai un contrat. Il faut améliorer beaucoup de choses et nous devons continuer ». Cependant, son avenir ne devrait pas être bouclé incessamment sous peu et ce, pour une raison bien précise.

« Je n’ai pas parlé avec le président pour le moment »