Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid face à un énorme obstacle pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 14 mars 2021 à 16h15 par T.M.

Depuis plusieurs jours, il est question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mais dans cette opération, il y aurait un très gros mais.

Aujourd’hui à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait bien faire ses valises d’ici quelques mois. En effet, suite à l’élimination de la Vieille Dame en Ligue des Champions, le départ de CR7 est devenue une grande possibilité et les rumeurs vont désormais bon train à ce sujet. De nouveau annoncé du côté du PSG, le Portugais est également envoyé de retour au Real Madrid, club où il a évolué entre 2009 et 2018. Comme l’explique AS , Cristiano Ronaldo serait intéressé à l’idée de retrouver la Casa Blanca, tandis que cette option pourrait également plaire aux Merengue puisque cela pourrait leur donner du temps avant de foncer sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland à l’avenir.

Un salaire trop important ?