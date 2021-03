Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La réponse est déjà tombée pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 14 mars 2021 à 12h30 par T.M.

Actuellement au coeur des rumeurs sur son avenir, Cristiano Ronaldo est notamment annoncé de retour au Real Madrid. Après avoir tout gagné chez les Merengue, le Portugais pourrait toutefois déjà être fixé sur cette option.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo se rapproche de la fin de sa carrière, mais n’en reste pas moins très ambitieux. Et du côté de la Juventus, le Portugais ne ressentirait plus vraiment la possibilité de gagner, notamment la Ligue des Champions. Et après l’élimination de la Vieille Dame sur la scène européenne par le FC Porto, un gros coup de froid a été jeté sur l’avenir de CR7. Malgré un contrat jusqu’en 2022 du côté de Turin, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas s’éterniser dans le Piémont. Ainsi, ces derniers jours, les rumeurs sont nombreuses à propos du quintuple Ballon d’Or et elles ne cessent de se multiplier. Ainsi, alors que Cristiano Ronaldo est toujours au sommet de la planète football, des candidats seraient intéressés à l’idée de le récupérer. Cela serait notamment le cas du PSG où le Portugais a toujours été le rêve des Qataris. Ainsi, face à la menace d’un départ de Kylian Mbappé, c’est le protégé de Jorge Mendes qui pourrait venir du côté du Parc des Princes. A moins qu’il ne choisisse de revenir au Real Madrid ?

« C’est impossible ! »