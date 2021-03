Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo relancé… par un joueur de Ligue 1 ?

Publié le 14 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection du Portugal mais également joueur majeur du LOSC, José Fonte a évoqué l’avenir de la star qui est annoncée sur le départ à la Juventus. Et il assure que le PSG n’est pas le seul club de Ligue 1 en mesure d’attirer CR7…

Ce n’est plus un secret pour personne, Cristiano Ronaldo envisagerait de quitter la Juventus l’été prochain, marqué par l’élimination en Ligue des Champions face au Porto cette semaine. Le PSG a d’ores et déjà et annoncé comme un prétendant crédible dans ce dossier, d’autant que l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas encore fixé au Parc des Princes. Mais José Fonte, le défenseur central portugais du LOSC, entend bien relancer le dossier Ronaldo.

« Il se pourrait qu’il vienne à Lille »