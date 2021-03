Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un appel du pied surréaliste de Ligue 1 !

Foot - Mercato - PSG

Publié le 13 mars 2021 à 16h15 par B.C.

Alors que sa situation fait énormément parler depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo susciterait l’attention du PSG, de Manchester United et du Real Madrid. De son côté, José Fonte avoue qu’il rêverait voir son coéquipier en sélection débarquer au LOSC.

Ce mardi, la Juventus a subi un nouvel échec en Ligue des champions en se faisant éliminer dès les huitièmes de finale par le FC Porto. Un revers qui pourrait avoir de lourdes conséquences en interne. Cristiano Ronaldo est notamment pointé du doigt en Italie, ce qui pourrait précipiter son départ d’autant que la Juventus chercherait un moyen de rééquilibrer ses comptes après la crise du Covid-19. « Il y a toujours une autre année de contrat (ndlr juin 2022). La prolongation de contrat de Cristiano n’est pas un problème immédiat et à l’ordre du jour. Nous avons encore du temps pour en parler », déclarait il y a peu le directeur sportif turinois Fabio Paratici. Le PSG, Manchester United et le Real Madrid sont cités comme des destinations possibles pour Cristiano Ronaldo, mais José Fonte rêve d’un autre scénario pour le Portugais. Interrogé sur le sujet par Maisfutebol , le défenseur du LOSC avoue qu’il rêverait d’accueillir son coéquipier en sélection dans le Nord de la France.

« Il se pourrait qu'il vienne à Lille »