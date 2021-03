Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations d’Idrissa Gueye sur son intégration !

Publié le 14 mars 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien qu’il ne fasse pas l’unanimité chez certains observateurs, Idrissa Gueye est totalement intégré à l’effectif du PSG. Pour This is Paris, le milieu récupérateur sénégalais est revenu sur la réussite de son adaptation facilitée par Presnel Kimpembe.

Arrivé à l’été 2019 au PSG, Idrissa Gueye s’est immédiatement intégré à la philosophie du club de la capitale en réalisant des débuts tonitruants au Paris Saint-Germain avec comme point d’orgue sa prestation face au Real Madrid en Ligue des champions au Parc des princes. Bien qu’il ait depuis éprouvé quelques difficultés, Gueye s’est tranquillement acclimaté à l’effectif du PSG. Une intégration qui a été aisée selon lui et facilitée par un certain Presnel Kimpembe notamment.

Kimpembe et Diallo ont mis Gueye « tout de suite à l’aise dans le groupe »