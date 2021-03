Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland au coeur d’une bataille XXL pour son avenir !

Publié le 15 mars 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient à la lutte pour s’attacher les services d’Erling Haaland, la bataille s’annonce rude avec les cadors de Premier League.

Avec 31 buts en 30 matches, Erling Haaland impressionne sous le maillot du Borussia Dortmund. L’attaquant de 20 ans est la sensation du moment avec Kylian Mbappé, de quoi ravir le club de la Ruhr, qui pourrait toutefois perdre sa pépite cet été. En effet, d’après les informations de Bild , le BVB ne fermerait pas la porte à un départ de l’attaquant mais réclamerait une offre colossale aux clubs intéressés : 150M€. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont donc prévenus, mais ils ne sont pas les seuls intéressés par Haaland.

Une énorme concurrence pour Haaland