Mercato - Real Madrid : Karim Benzema ouvre la porte à Erling Haaland !

Publié le 15 mars 2021 à 14h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Karim Benzema s’est prononcé sur une possible arrivée d’Erling Braut Haaland, annoncé comme la grande priorité du Real Madrid.

Karim Benzema porte l’attaque du Real Madrid notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Mais après les échecs Luka Jovic et Eden Hazard, Florentino Perez compte bien renforcer ce secteur de jeu lors du prochain mercato et se serait fixé une grande priorité. Le dirigeant du Real Madrid voudrait recruter Erling Braut Haaland, auteur d’une saison majuscule et sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. La concurrence est forte dans ce dossier puisque le FC Barcelone, les deux clubs de Manchester, Liverpool, mais aussi la Juventus seraient également sur les traces de l’attaquant norvégien.

« Si un jour il a l'opportunité de venir et que le club le veut, qu'il vienne »