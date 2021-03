Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema interpelle sa direction pour son avenir !

Publié le 15 mars 2021 à 14h00 par T.M.

Alors que Karim Benzema est lié au Real Madrid jusqu’en 2022, interrogé sur une prolongation, l’international français a interpellé Florentino Pérez pour cela.

Suite au départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a pu compter sur un très grand Karim Benzema pour se relever. La saison dernière, le Français a d’ailleurs réalisé le meilleur exercice de sa carrière. A 33 ans, KB9 est ainsi un joueur essentiel pour Zinedine Zidane, mais forcément la fin approche pour Benzema. Et prochainement, le danger pourrait être encore plus important comme jamais avec les possibles arrivées de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. De quoi jeter un froid sur une prolongation de Karim Benzema, actuellement sous contrat jusqu’en 2022 ?

« Ma porte est ouverte… »