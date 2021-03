Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue d’un dossier de longue date est enfin connue !

Publié le 15 mars 2021 à 12h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis un bon moment à présent, Lautaro Martinez serait à deux doigts de prolonger son aventure milanaise avec l’Inter.

« Nous y travaillons. L’Inter est en difficulté, nous devons donc continuer à travailler, mais nous trouverons un accord. Je suis tranquille » . a confié Lautaro Martinez au micro de Sky Sport dimanche dans le cadre de la rencontre de Serie A opposant le Torino à l’Inter. Buteur en toute fin de match, l’attaquant du club nerazzurri a clairement fait savoir que son avenir devrait s’écrire à Milan, les deux camps travaillant sur une prolongation de contrat. Et alors que le FC Barcelone ne l’aurait pas oublié et espérerait toujours faire de lui le successeur de Luis Suarez, à l’instar de Sergio Agüero et d’Erling Braut Haaland, tout serait bouclé pour sa prolongation de contrat à l’Inter.

Tout serait convenu entre l’Inter et Lautaro Martinez pour une prolongation !