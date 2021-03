Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Qatar, Barça…Ces précisions sur l’avenir de Xavi !

Publié le 15 mars 2021 à 10h00 par T.M.

Alors que la question serait de savoir quand Xavi sera l’entraîneur du FC Barcelone, il est possible que cela n’arrive pas tout de suite. Explications.

« Tout le monde me voit comme entraîneur de Barcelone. Je respecte beaucoup le Barça et Koeman, l’actuel entraineur. Je ne veux pas cacher que j’aimerais entraîner Barcelone. (…) Mais c’est clair : c’est un rêve d’entraîner Barcelone, sans aucun doute ». Dernièrement, Xavi ne s’en cachait pas, il veut entraîner le FC Barcelone, un jour ou l’autre. Actuellement en poste à Al Sadd, au Qatar, l’Espagnol pourrait donc venir remplacer Ronald Koeman. Et selon certains, Joan Laporta, fraichement élu président du Barça, ferait de Xavi l’une de ses options principales pour s’asseoir sur le banc blaugrana. Toutefois, avant d’assister à ce scénario, il pourrait falloir se montrer patient…

Une aventure au Qatar qui se poursuit ?