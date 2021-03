Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ronald Koeman touche à sa fin !

Publié le 15 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

Le FC Barcelone, bien que les rumeurs fusent concernant la potentielle succession de Ronald Koeman, aurait décidé de conserver le Néerlandais la saison prochaine. Cela ne serait plus qu’une question de temps désormais.

Et si Ronald Koeman venait finalement à rester au FC Barcelone ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais pourrait être amené à aller voir ailleurs. En effet, à en croire la presse espagnole, Joan Laporta aurait des vues sur Julian Nagelsmann. Néanmoins, il n’en serait rien d’après SPORT . Le média catalan se serait entretenu avec des proches du nouveau président du FC Barcelone qui placerait toujours sa confiance en Koeman. L’occasion pour le principal intéressé d’évoquer son propre avenir en conférence de presse dimanche. « La déclaration de Nagelsmann ? C'était une très bonne réaction mais je n'ai pas à répondre aux rumeurs… Ce n’est pas nécessaire. Les noms ne manquent pas. Vous devez remplir les pages tous les jours. J'ai un contrat. Il faut améliorer beaucoup de choses et nous devons continuer ». Voici le message que Ronald Koeman a fait passé quelques minutes après avoir mis les choses au clair au sujet de sa discussion future avec Laporta concernant sa situation personnelle.

« Ce ne sont pas des choses à expliquer en dehors, mais en interne au club »