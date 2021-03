Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi a pris une grande décision pour Messi !

Publié le 15 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Après avoir lancé un appel du pied à Lionel Messi sur une éventuelle arrivée au PSG l’été prochain, Leandro Paredes a été rattrapé par la patrouille et a reçu des consignes très claires de la part de sa direction à ce sujet.

En janvier dernier, Leandro Paredes avait commenté le dossier Lionel Messi au PSG en prenant position pour l’avenir de son compatriote argentin, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone : « C'est naturel qu'on veuille tous avoir Messi dans son équipe. Mais ce sont des décisions qui appartiennent au club, à Leonardo et à notre président pour le convaincre de venir chez nous. La décision appartient aussi à Messi mais bien sûr, ce serait génial d'avoir un joueur comme lui », indiquait Paredes. Et cette sortie médiatique à vraisemblablement fait du bruit au sein de la direction du PSG, et le président Nasser Al-Khelaïfi semble avoir fait passer une consigne très claire sur le cas Messi.

« On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet »