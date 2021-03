Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est pointé du doigt par un joueur parisien !

Publié le 15 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Longtemps en difficulté sous la houlette de Thomas Tuchel au PSG, Leandro Paredes revit depuis la nomination de Mauricio Pochettino. Et le milieu de terrain argentin en profite pour tacler indirectement son ancien entraîneur allemand…

Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG début janvier, quelques jours seulement après le limogeage de Thomas Tuchel, Leandro Paredes avait du mal à trouver son rythme de croisière. Le milieu de terrain argentin avait été recruté pour 40M€ en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg en janvier 2019, mais Tuchel n’en avait jamais fait un titulaire indiscutable contrairement à Pochettino. Et dans un entretien accordé au JDD dimanche, Paredes a d’ailleurs pointé du doigt l’actuel entraîneur de Chelsea sans pour autant le citer.

« Le nouvel entraîneur me donne beaucoup de confiance »