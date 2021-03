Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez met fin aux débats !

Publié le 14 mars 2021 à 19h00 par A.C.

Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme une des priorités du FC Barcelone depuis plus d’un an, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Il devait remplacer Luis Suarez et épauler Lionel Messi cette saison. Pourtant, Lautaro Martinez n’a jamais rejoint le FC Barcelone. Et il pourrait bien ne pas poser ses valises en Catalogne de sitôt ! La Gazzetta dello Sport explique en effet depuis plusieurs semaines que les négociations entre l’Inter et les agents de Lautaro Martinez avanceraient à grands pas. L’Argentin devrait ainsi signer un nouveau contrat, qui permettrait surtout à l’Inter de faire sauter sa clause de départ de 111M€.

« Nous trouverons un accord avec l’Inter, je suis tranquille »