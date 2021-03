Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Di Maria peut-il être relancé après son cambriolage ?

Publié le 15 mars 2021 à 12h45 par T.M.

Ce dimanche soir, alors qu’il disputait la rencontre PSG-Nantes, Angel Di Maria a été cambriolée. Présentes à leur domicile, la femme et les filles de l’Argentin auraient été choquées. De quoi relancer l’avenir d’El Fideo qui vient pourtant de prolonger ?

A l’occasion de la rencontre entre le PSG et le FC Nantes, un événement a interpellé. En effet, on a pu voir Leonardo faire passer un message à Mauricio Pochettino en plein match. Par la suite, l’entraîneur argentin a sorti Angel Di Maria avant de le raccompagner au vestiaire. L’explication est finalement tombée peu de temps après. En marge de sa match, le domicile de Di Maria, où se trouvait sa famille, a été cambriolé, au même titre d’ailleurs que celui du père de Marquinhos. Alors que le préjudice matériel serait important, il en serait également de même pour le préjudice moral. En effet, suite à cet événement, la femme d’Angel Di Maria serait très choquée, bien qu’il n’y ait eu aucune séquestration comme certains ont pu le dire.

Un cambriolage qui change tout ?