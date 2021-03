Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane peut enfin souffler pour son avenir

Publié le 15 mars 2021 à 11h30 par Th.B.

Alors qu’il est régulièrement annoncé sur le départ du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane devrait poursuivre la saison prochaine. C’est du moins le ressenti qu’aurait le vestiaire merengue. Néanmoins, une certaine défiance existe toujours envers le coach français à Madrid…

Les semaines se suivent et se ressemblent comme deux gouttes d’eau pour Zinedine Zidane. Depuis son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid en mars 2019, le technicien français ne semble pas avoir la bonne formule pour ramener le Real là où il avait l’habitude d’être en Europe, et malgré un titre de Liga l’an passé, le club merengue est inconstant en championnat et particulièrement cette saison. De quoi permettre aux médias espagnols de constamment remettre en question l’avenir de Zidane qui n’est contractuellement lié au Real Madrid que jusqu’en juin 2022. Et si un départ du Français avait lieu dès cet été ? Pour RMC , Frédéric Hermel révélait dernièrement que Zidane s’était montré très agacé en conférence de presse concernant son avenir pour la simple et bonne raison qu’il saurait qu’il ne sera pas assis sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. La Juventus, comme TMW l’a récemment assuré, serait une option alors qu’Andrea Pirlo a échoué en 1/8ème de finale de Ligue des champions à l’instar de son prédécesseur Maurizio Sarri la saison passée. Récemment réélu président de la Fédération Française de football, Noël Le Graët ouvrait dernièrement la porte à Zinedine Zidane pour la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France. « On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane ».

La Juventus ou les Bleus ? Ce sera le Real Madrid pour Zidane !

Cependant, le Real Madrid ne devrait pas se passer de Zinedine Zidane. Bien que l’entraîneur français ne fasse plus l’unanimité en interne au niveau de sa direction, la donne serait bien différente dans le vestiaire du Real Madrid. En effet, il n’y aurait aucune incertitude entourant l’avenir de Zidane à travers le groupe merengue. La Cadena SER a même annoncé cette nuit que les joueurs du Real Madrid estimeraient que Zinedine Zidane sera à la tête de l’effectif la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, que le sentiment du vestiaire soit bon ou non, le Real Madrid ne serait pas vraiment en mesure de le remplacer à l’instant T.

