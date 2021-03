Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va être compliqué pour la succession de Mandanda ?

Publié le 15 mars 2021 à 10h10 par T.M.

S’intéressant au gardien du CA Talleres Joaquín Blázquez, Pablo Longoria pourrait toutefois voir ses plans être contrariés.

Cet été, cela devrait énormément bouger à l’OM. Fraichement promu président du club phocéen, Pablo Longoria va devoir relancer le projet de Frank McCourt et pour cela, il pourrait attirer de nouveaux éléments, tout en se séparant de certains éléments. Et alors que Steve Mandanda ne serait pas certain de continuer à l’OM, un nouveau gardien pourrait débarquer sur la Canebière. Ainsi, selon les informations de Footmercato , dévoilées ce lundi, Longoria penserait notamment à Joaquín Blázquez, portier de 20 ans, qui évolue aujourd’hui au CA Talleres.

Attention à la concurrence !

Alors que Pablo Longoria avait déjà réussi à se faire prêté Joaquín Blázquez du côté de Valence, il pourrait donc retrouver le portier argentin à l’OM. A moins qu’un autre club ne vienne devancer le président phocéen. Et il y aurait de quoi s’inquiéter. En effet, comme l’a développé, l’OM ne serait pas le seul prétendant pour Blázquez puisque d’autres clubs français, dont les identités n’ont pas été dévoilées, seraient également sur le coup.