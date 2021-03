Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi prend position dans le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 15 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Le PSG aurait une excellente carte à jouer dans l’opération Lionel Messi d’après Marcelo Bechler. Néanmoins, le FC Barcelone veut à tout prix le conserver et Xavi Hernandez a incité le capitaine du Barça à poursuivre son histoire d’amour avec le club blaugrana.

Et si c’était le moment ou jamais pour le PSG de frapper fort dans l’opération Lionel Messi ? Déjà l’été dernier, le Paris Saint-Germain aurait pu accueillir le sextuple Ballon d’or, lui qui avait demandé à ses anciens dirigeants via l’envoi d’un burofax de rompre son contrat de manière unilatérale. Chose que l’ex-président Josep Maria Bartomeu a refusé de faire pour des raisons de délai. Désormais, Joan Laporta a repris les rênes de la présidence. Ce qui pourrait changer la donne pour l’avenir de Messi et pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain comme le10sport.com vous le soulignait le 9 février dernier. Journaliste pour TNT Sports , Marcelo Bechler révélait vendredi que le PSG disposait des arguments pour mener à bien l’opération Messi. Mais Xavi Hernandez, ancienne gloire du FC Barcelone et actuel entraîneur d’Al-Sadd, cultive une volonté claire pour Lionel Messi.

« J’espère qu’il sera au Barça pour de nombreuses saisons »