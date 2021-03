Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une condition déterminante fixée pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 15 mars 2021 à 10h30 par B.C.

Étincelant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est très courtisé sur le marché des transferts. Alors que le club de la Ruhr souhaite conserver sa pépite, une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions semble obligatoire pour convaincre Haaland de rester.

Avec ses 31 buts en 30 apparitions cette saison, Erling Haaland est incontestablement l’attaquant en forme du moment. Ce qui n’est pas passé inaperçu en Europe, puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City et United seraient notamment sur les rangs pour l’accueillir dès cet été. Alors que le contrat du Norvégien court jusqu’en juin 2024, le Borussia Dortmund a déjà prévenu qu’Erling Haaland n’était pas à vendre : « S’il devait nous quitter à un moment donné, seule une poignée de clubs seraient dans la discussion. Mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives », a de nouveau affirmé Michael Zorc, directeur sportif du BVB, ce dimanche. Cependant, le club de la Ruhr n’aura peut-être pas d’autre choix que de céder son phénomène dans les prochains mois…

La qualification du BVB en C1 sera déterminante pour Haaland