Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur le transfert avorté de Neymar au Barça !

Publié le 15 mars 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2021 à 8h17

Après deux saisons passées au PSG, Neymar aurait pu retrouver le FC Barcelone à l’été 2019. Le Brésilien se serait même mis d’accord avec son ancien club et le PSG aurait pu en faire de même si le club blaugrana avait pu lui proposer les 20M€ réclamés…

C’était le feuilleton de l’été 2019. Quelques semaines après que Kylian Mbappé ait réclamé plus de responsabilités au PSG lors de la cérémonie des trophées UNFP, c’est bien Neymar qui a animé le marché des transferts. Malgré l’investissement conséquent pour le transfert d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone tentait alors sa chance pour que le Brésilien troque la tunique du PSG pour celle du Barça . Plusieurs réunions ont eu lieu au cours du mois d’août, sans que l’opération ne puisse aboutir bien que la volonté de Neymar aurait été de revenir. 20 petits millions d’euros auraient eu raison de ce transfert selon André Cury.

Un ancien membre du Barça lève le voile sur le transfert avorté de Neymar !