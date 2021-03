Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pourquoi Haaland sera le tube de l’été

Publié le 15 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Étant l’une des multiples destinations d’Erling Braut Haaland, le Real Madrid serait contraint de batailler pour s’attacher les services du Norvégien, le Borussia Dortmund étant réticent à l’idée de le vendre.

Il est partout. Que ce soit sur le terrain de par ses buts et ses prestations ou dans les journaux à l’approche du mercato estival, Erling Braut Haaland ne cesse de faire parler de lui. Du haut de ses 20 ans, le Norvégien aurait l’Europe à ses pieds. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City ou encore Chelsea seraient sur les rangs pour accueillir le buteur du Borussia Dortmund. À en croire la presse anglaise, Manchester City aurait pris une légère avance sur ses concurrents dans la course à la signature d’Haaland. Et bien que la participation du BvB à la prochaine édition de la Ligue des champions ne soit pas acquise et que le club de la Ruhr traverserait une période financière très délicate, le Borussia Dortmund compte bien se battre pour conserver son joyau, contractuellement lié au club jusqu’en juin 2024.

« Nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives »