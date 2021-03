Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bielsa, Sampaoli… Thauvin sonne le nouveau départ du projet McCourt !

Publié le 15 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli vient d’enchaîner deux succès de rang pour ses débuts à l’OM, Florian Thauvin semble déjà ravi de l’effet apporté par son nouvel entraîneur.

Quelques jours après battu le Stade Rennais (1-0), l’OM a enchainé sur un autre succès samedi contre le Stade Brestois (3-1). L’effet Jorge Sampaoli, qui a pris ses fonctions d’entraîneur en début de semaine après l’intérim assuré par Nasser Larguet, se fait donc déjà sentir au sein du club phocéen. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Florian Thauvin s’est confié sur les débuts réussis de Jorge Sampaoli et se réjouit de ce nouveau départ pour l’OM.

« Un nouveau départ »