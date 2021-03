Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Florian Thauvin totalement relancé par Sampaoli ?

Publié le 14 mars 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Buteur face à Brest ce samedi, Florian Thauvin semble avoir retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. De quoi relancer son avenir à l'OM ?

L'avenir de Florian Thauvin est, sans aucun doute, l’un des dossiers épineux sur le bureau de Pablo Longoria. De retour à Marseille en 2016 après un passage compliqué à Newcastle, l’international français n’est pas certain de rester à l’OM la saison prochaine. Son contrat expire en juin prochain et les négociations sont toujours dans l’impasse. Pourtant, Pablo Longoria ne ménage pas ses efforts dans ce dossier. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 14 janvier dernier, celui qui occupait le rôle de head of football s’est entretenu à de nombreuses reprises avec Florian Thauvin et lui a formulé une première offre. Une information confirmée par le principal intéressé en conférence de presse ce vendredi : « Pablo et mon entourage ont discuté en décembre. On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées. Je savais que ça allait être compliqué pour moi avec la blessure. Un joueur en fin de contrat se pose aussi beaucoup de questions ». Ce dimanche, Nicolo Schira a apporté plus de précisions sur la proposition transmise au champion du monde. Selon le journaliste italien, il serait question d’une prolongation de quatre ans accompagnée d’un salaire annuel de 3M€. Pour l’heure, les négociations se poursuivent et Thauvin n’a toujours pas tranché. « Ces dernières semaines, il y a eu des choses plus importantes à gérer au club avec beaucoup de changements. Mon avenir, je n’en ai pour l’instant aucune idée, mais une chose est sûre, c’est que j’ai toujours eu une bonne entente avec Pablo, et mon entourage également. Donc on verra ce qui se passera à l’avenir, pour le moment je n’en sais pas plus que ça » a-t-il confié devant les médias. Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM rebat les cartes et pourrait permettre aux dirigeants d’espérer une issue favorable.

Un « nouveau départ » pour Thauvin sous les ordres de Sampaoli