Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l'action pour Thauvin !

Publié le 14 mars 2021 à 8h45 par D.M.

Comme annoncé par le10sport.com, Pablo Longoria tente de prolonger le contrat de Florian Thauvin. Une offre est sur la table de l’international français, qui continuerait de discuter avec l’OM.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin n’est pas certain de rester à l’OM la saison prochaine, mais Pablo Longoria essaie de parvenir à un terrain d’entente. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité dès le 14 janvier, le désormais nouveau président marseillais ne perd pas espoir dans ce dossier et a formulé une offre de prolongation. Buteur ce samedi face à Brest, Thauvin, ciblé par plusieurs équipes étrangères, se dirigerait vers un départ en fin de saison, mais Longoria n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

L'OM continue de discuter avec Thauvin