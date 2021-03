Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot garanti pour Florian Thauvin !

Publié le 15 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin sera assuré de toucher un gros salaire la saison prochaine, qu’il choisisse de prolonger son bail ou bien de partir libre pour une autre destination. Explications.

« Pablo et mon entourage ont discuté en décembre. On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées », indiquait récemment Florian Thauvin en conférence de presse, confirmant ainsi les révélations exclusives du 10sport.com annonçant que l’OM n’avait pas lâché l’affaire pour la prolongation de contrat de l’attaquant français. Et en plus des intérêts du Milan AC et du FC Séville qui souhaite l’attirer libre en fin de saison, Thauvin a récemment reçu une belle proposition… de l’OM !

L’OM propose 3M€ par an à Thauvin

En effet, comme l’a indiqué le journaliste italien Nicolo Schira dimanche, l’OM ne lâche pas l’affaire avec Florian Thauvin et lui aurait récemment proposé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, avec un salaire annuel de 3M€. Une offre qui devrait d’ailleurs permettre aux représentants de l’attaquant marseillais de faire monter les enchères auprès de ses courtisans étrangers, ce qui assurera donc des revenus très confortables à Thauvin même s’il décide de quitter l’OM.