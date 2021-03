Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse perte déjà garantie pour le projet McCourt !

Publié le 14 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré ses propos de vendredi où il indique ne fermer aucune porte pour son avenir, le départ de Florian Thauvin ne semble plus faire aucun doute en raison du manque de moyens financiers de l’OM.

« Mon avenir, je n’en ai pour l’instant aucune idée, mais une chose est sûre, c’est que j’ai toujours eu une bonne entente avec Pablo, et mon entourage également. Donc on verra ce qui se passera à l’avenir, pour le moment je n’en sais pas plus que ça », confiait Florian Thauvin vendredi en conférence de presse, n’excluant donc pas l’idée d’une prolongation de dernière minute à l’OM alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Et pourtant, en coulisses, la réalité serait bien différente…

Thauvin ne restera pas à l’OM

En effet, La Provence a indiqué samedi dans ses colonnes qu’il serait impossible pour l’OM de parvenir à prolonger le contrat de Florian Thauvin, pour des raisons purement financière. En effet, les demandes économiques de l’attaquant français ne seraient plus du tout en adéquation avec les moyens du projet McCourt, qui devrait donc perdre l’un de ses meilleurs joueurs l’été prochain avec Thauvin.