Mercato - OM : La prolongation de Thauvin vouée à l’échec ?

Publié le 13 mars 2021 à 12h15 par Th.B.

Alors que Florian Thauvin ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat comme il l’a lui-même assuré, ses émoluments n’entreraient plus dans la philosophie salariale du nouveau projet de l’OM.

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait toujours ses chances de prolonger le contrat de Florian Thauvin qui court jusqu’en juin prochain, comme ce dernier l’a laissé entendre en conférence de presse en assurant que les « discussions ne sont pas fermées » . Néanmoins, le champion du monde tricolore a bel et bien assuré se poser quelques questions au sujet de son avenir. Et bien que la porte ne serait pas fermée du côté de Thauvin pour une prolongation, elle s’avérerait d’ores et déjà très compliquée à boucler en l’état actuel des choses.

La question économique trop délicate pour l’OM ?