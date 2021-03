Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace colossale est confirmée pour Milik !

Publié le 14 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que la Juventus est annoncée avec insistance sur les traces d’Arkadiusz Milik, Fernando Llorente confirme avoir conseillé au buteur polonais de rejoindre la Vieille Dame.

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Naples cet hiver, Arkadiusz Milik fait couler beaucoup d’encre dans la presse italienne. En effet, plusieurs cadors de Serie A tels que la Juventus, l’Inter Milan et l’AS Rome lorgneraient sur le profil du buteur polonais, et une clause à hauteur de 12M€ permettrait d’ailleurs aux clubs italiens de casser le prêt de Milik à l’OM pour le recruter l’été prochain. D’ailleurs, un ancien coéquipier du buteur marseillais lui a suggéré la Juventus…

« Je lui ai recommandé la Juventus »