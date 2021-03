Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive colossale se précise pour Erling Haaland !

Publié le 13 mars 2021 à 22h00 par B.C.

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland se retrouve courtisé par la majorité des cadors européens. Alors que le FC Barcelone souhaiterait mettre la main sur lui pour se renforcer, Manchester City se montrerait également déterminé dans ce dossier.

Au fil des mois, Erling Haaland s’impose de plus en plus comme la nouvelle sensation du football européen. Avec 31 buts en 29 apparitions, le Norvégien confirme qu’il faudra compter sur lui dans les prochaines années, et cela n’est pas passé inaperçu en Europe. La majorité des cadors du Vieux Continent lorgneraient l’attaquant de 20 ans, à commencer par le FC Barcelone, qui souhaite se relancer après plusieurs saisons compliquées. Joan Laporta espère en effet mettre la main sur Haaland pour renforcer les Blaugrana , mais également convaincre Lionel Messi de prolonger son bail, mais ce dossier s’annonce très complexe.

Haaland, priorité de City ?