Mercato - OM : Ça s'agite en coulisse pour Florian Thauvin !

Publié le 14 mars 2021 à 9h45 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria tente toujours de prolonger son contrat et de le conserver la saison prochaine, Florian Thauvin serait ciblé par plusieurs équipes étrangères à l'instar de Leicester ou du FC Séville.

Buteur face à Brest ce samedi, Florian Thauvin semble revivre sous les ordres de Jorge Sampaoli. L'international français, présent sur la pelouse du Vélodrome, n'a pas semblé perturbé par les tractations concernant son avenir. Comme annoncé par le 10 sport dès le 14 janvier, Pablo Longoria souhaite conserver le champion du monde à l'OM la saison prochaine et lui a formulé une offre de prolongation. Selon les informations de Nicolo Schira divulguées ce dimanche, il serait question d'un contrat jusqu'en 2025 et d'un salaire annuel de 3M€. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé dans ce dossier Thauvin et les négociations se poursuivent, mais plusieurs équipes étrangères observeraient la situation de près.

Leicester et le FC Séville sur Thauvin

Toujours selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, plusieurs équipes auraient coché le nom de Florian Thauvin. C'est notamment le cas de Leicester, mais aussi du FC Séville, qui suit la situation du champion du monde depuis de nombreux mois. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le Milan AC avait également entamé des discussions avec le joueur de l'OM, mais à en croire la presse italienne, cette piste se serait refroidie puisque le club milanais préfèrerait miser sur Otavio (FC Porto), plus abordable.