Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta aurait le champ libre pour Paulo Dybala !

Publié le 14 mars 2021 à 9h30 par A.D.

Alors que les négociations avec la Juventus pour sa prolongation seraient au point mort depuis plusieurs mois, Paulo Dybala devrait être sacrifié lors du prochain mercato estival. Une aubaine pour le FC Barcelone, annoncé sur ses traces.

Peu épargné par les pépins physiques cette saison, Paulo Dybala pourrait ne plus faire long feu à la Juventus. En fin de contrat le 30 juin 2022, le joyau argentin pourrait filer vers le PSG ou le FC Barcelone. D'après les dernières indiscrétions du Corriere dello Sport , Paulo Dybala pourrait être échangé avec Mauro Icardi, le numéro 9 parisien, ou avec Antoine Griezmann, qui défend les couleurs du Barça.

Paulo Dybala plus que jamais sur le départ ?