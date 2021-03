Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid bouge ses pions pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 mars 2021 à 12h30 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2021 à 12h34

Kylian Mbappé dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Cependant, les discussions traîneraient. De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à espérer effectuer un coup de génie avec le champion du monde.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Kylian Mbappé. Alors qu’il est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, l’ailier du Paris Saint-Germain n’apporte clairement pas d’indice concernant une éventuelle prolongation. En janvier et en février, Mbappé faisait savoir aux médias qu’il réfléchissait, ayant une vision sur le long terme des choses et qu’il ne faillait pas prendre cette décision à la légère dans la foulée de sa prestation XXL face au FC Barcelone au Camp Nou. Néanmoins, de passage sur les ondes de France Bleu Paris , Leonardo a assuré à la fin du mois de février que le PSG ne disposait pas d’un temps infini dans ce dossier et qu’il aimerait être rapidement être fixé. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point. Une proposition pour Mbappé ? Il y a tout dedans déjà, beaucoup de choses sont en discussions. Aujourd'hui je pense qu'on ne doit pas sortir de notre objectif sportif aussi, mais tout est clair, on avance, on parle, tout le monde le sait. On a une bonne ouverture de dialogue. Mais on va arriver au moment de décider. ». Le directeur sportif du PSG a donc parler. Il ne reste à présent qu’à trouver un accord entre les deux parties. Cependant, ce ne serait pas en bonne voie pour des raisons en partie financières.

Les négociations dans une impasse pour une prolongation

Mercredi dernier, la Cadena SER lâchait une bombe. À en croire le média espagnol, Kylian Mbappé aurait refusé les trois différentes offres formulées par la direction du PSG. En outre, la SER assurait que Mbappé n’aurait nullement l’intention de poursuivre son aventure au PSG outre la saison en cours, ne souhaitant pas prolonger. Ce qui expliquerait les problèmes rencontrés par Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du Paris Saint-Germain à se rapprocher d’un accord avec le champion du monde. De plus, La Cuatro en a rajouté une couche ce lundi en expliquant que Kylian Mbappé chercherait toujours à considérablement augmenter son salaire et à le rapprocher de celui de Neymar. Ce à quoi le PSG ne serait pas préparé et refuserait de s’y résoudre. Une occasion en or pour le Real Madrid.

Le Real Madrid aurait donc une ouverture !