Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare son offensive pour Mbappé !

Publié le 15 mars 2021 à 10h15 par La rédaction

Traversant une crise financière à cause de la Covid-19, le Real Madrid chercherait à renflouer ses caisses afin de frapper fort cet été. Kylian Mbappé resterait l'une des priorités de Florentino Pérez.

Depuis quelques saisons maintenant, le Real Madrid subit des difficultés. Les Merengue ont bien tenté de se renforcer, mais l’opération n’a pas eu un franc succès. Eden Hazard devait être le successeur de Cristiano Ronaldo, permettant à la Casa Blanca de continuer à dominer la Ligue des Champions. Mais la réalité a été toute autre, le Belge enchaînant les blessures. Ainsi, les Merengue chercheraient du renfort. Et les dirigeants madrilènes seraient en train de préparer leur offensive pour Erling Braut Haaland, ou bien Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG.

Le Real Madrid veut vendre pour Mbappé ou Haaland