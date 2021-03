Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution trouvée dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 15 mars 2021 à 12h10 par D.M.

Les négociations entre Gianluigi Donnarumma et le Milan AC seraient toujours dans l’impasse, alors que le PSG, Chelsea et la Juventus observeraient de près la situation.

Leonardo aurait commencé à se pencher sur la succession de Keylor Navas, âgé de 34 ans et sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG. Plusieurs noms ont été associés, ces dernières heures, au club parisien à l'instar d'Hugo Lloris (Tottenham), de David De Gea (Manchester United) ou encore de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat en juin prochain avec le Milan AC, le portier de 22 ans souhaiterait rester au sein de son club formateur la saison prochaine, mais les discussions avec ses dirigeants s'éternisent. Un départ à la fin de la saison serait loin d'être exclu, alors que Chelsea et la Juventus observeraient également la situation.

Une alternative proposée par le Milan AC à Donnarumma ?