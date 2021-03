Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lloris, De Gea... Leonardo face à un dilemme de taille avec Navas !

Publié le 14 mars 2021 à 20h30 par B.C.

Depuis plusieurs semaines, la presse étrangère assure que le PSG songerait à mettre la main sur un nouveau portier, et les occasions de se renforcer dans ce secteur de jeu sont nombreuses. Cependant, la prestation éblouissante de Keylor Navas face au FC Barcelone mercredi pourrait relancer ce dossier.

Le 16 février dernier sur la pelouse du Camp Nou, Kylian Mbappé avait été le héros du match grâce à son triplé contre le FC Barcelone. Malgré son but au match retour mercredi, l’attaquant bondynois s’est fait voler la vedette par Keylor Navas. Avec ses 9 arrêts, et le pénalty arrêté de Lionel Messi juste avant la mi-temps, le Costaricien a grandement contribué à la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. À 34 ans, l’ancien portier du Real Madrid se montre toujours aussi indispensable dans les cages parisiennes, mais son âge inciterait pourtant Leonardo à scruter de près le marché des gardiens pour cet été.

Lloris, Donnarumma, De Gea… Les opportunités sont nombreuses

Depuis quelques semaines, plusieurs médias étrangers indiquent en effet que le PSG songerait sérieusement à mettre la main sur un nouveau gardien cet été. Gianluigi Donnarumma, très apprécié par Leonardo, arrive en fin de contrat avec l’AC Milan et apparaît comme une cible de choix. Jan Oblak (Atlético), Hugo Lloris (Tottenham) et David De Gea (Manchester United) seraient également visés, et le PSG aurait de bonnes raisons de croire en ses chances dans ces dossiers. D’après les informations du Times ce dimanche, Mauricio Pochettino entretient d’excellentes relations avec le capitaine de l’équipe de France, évoluant à Tottenham, ce qui pourrait alors faciliter son arrivée dans la capitale. De son côté, The Sun annonce que David De Gea pourrait être poussé vers la sortie si Dean Henderson était propulsé en tête de la hiérarchie des gardiens à Manchester United.

« Keylor est là pour un moment »