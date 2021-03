Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara, Leonardo... Ça s'agite pour Mauro Icardi !

Publié le 14 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Mauro Icardi, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, pourrait être un acteur important du prochain mercato estival.

Ses six premiers mois ont été tout simplement fracassants. Arrivant d’une période d’inactivité à l’Inter remplie de tensions, Mauro Icardi a réussi à totalement se relancer au Paris Saint-Germain. Il semblait d’ailleurs avoir supplanté Edinson Cavani... avant de peu à peu disparaitre de la circulation avec Thomas Tuchel. L’arrivée de Moise Kean, le Covid-19 et des nombreux pépins physiques n’ont pas arrangé les choses, même si Mauricio Pochettino semble compter sur lui. « Mauro et Moise (Kean) sont deux joueurs de grand talent, avec des âges et des expériences différents. Il y a une concurrence saine entre eux, l’équipe doit en profiter » a expliqué le coach du PSG. « Nous, staff, devons choisir quand utiliser l’un ou l’autre selon les états de forme et les moments. Les deux ont marqué depuis que nous sommes arrivés, nous en sommes contents. Mauro revient de blessure, nous devons faire un peu plus attention à sa condition ». Pourtant, en Italie on semble persuadés que le temps d’Icardi au PSG est compté...

Leonardo prêt à se séparer de Mauro Icardi

D’après les informations de La Repubblica , Leonardo souhaiterait se séparer de Mauro Icardi à la fin de la saison. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble avoir tranché en faveur de Moise Kean, qu’il souhaite acheter définitivement à Everton. Ses projets pharaoniques avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne devraient que réduire l’espace pour Icardi au PSG. Mais où pourrait rebondir l’Argentin ? Il Corriere dello Sport mise sur un possible échange entre Icardi et Paulo Dybala. Très apprécié au PSG, le numéro 10 de la Juventus a vécu la pire saison de sa carrière. Il pourrait ainsi se relancer au PSG, un club auquel il a déjà été proche en 2019.

Wanda Nara, le facteur X