Mercato - OM : Jorge Sampaoli aurait soigné son arrivée avec le vestiaire !

Publié le 14 mars 2021 à 19h10 par Th.B.

Avec deux victoires en autant de matchs depuis son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli débute de la meilleure des manières son aventure à Marseille. Et le coach aurait privilégié le côté humain.

Jorge Sampaoli a disputé ses deux premiers matchs sur le banc de l’OM cette semaine. Et les deux premières sorties du technicien argentin à l’Olympique de Marseille ont été un sans faute. Que ce soit contre le Stade Rennais mercredi (1-0) et le Stade Brestois (3-1) samedi. L’ère Sampaoli démarre sur les chapeaux de roues. Et d’après Téléfoot , le nouveau technicien de l’OM aurait soigné son arrivée à la tête de l’effectif phocéen.

Sampaoli aurait passé des entretiens individuels avec les joueurs