Mercato - FC Nantes : L'arrivée de Kombouaré est validée par le vestiaire !

Publié le 14 mars 2021 à 17h10 par La rédaction

En pleine opération maintien, le FC Nantes tente le tout pour le tout pour sauver sa peau. L'arrivée de Kombouaré au poste d'entraîneur a d'ores et déjà bouleversé les mauvaises habitudes d'un vestiaire qui semble satisfait.

« Raymond Domenech est arrivé avec un autre style de jeu, une autre mentalité. Ça n’a pas fonctionné non plus. Il était plus calme, moins dur. Mais à ce moment-là, on n’avait pas besoin de tout ça. Tout le monde faisait ce qu’il voulait. » Au FC Nantes depuis 2017, Andrei Girotto a eu l'occasion d'évoluer sous les ordres de nombreux entraîneurs. Depuis le début de la saison, ce sont pas moins de quatre techniciens qui se sont succédés sur le banc des Canaris . Après l'échec Raymond Domenech, reparti presque aussi rapidement qu'il est arrivé, sur lequel est donc revenu le défenseur central brésilien, Waldemar Kita a pris la décision d'appeler Antoine Kombouaré pour reprendre les rênes du club. Un changement nécessaire et bénéfique au FC Nantes selon Andrei Girotto.

« Heureusement, Kombouaré est arrivé et tout a changé. »