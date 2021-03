Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara entre en scène pour Icardi !

Publié le 14 mars 2021 à 16h45 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, souhaiterait donner un nouvel élan à la carrière de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

La situation a radicalement changé pour Mauro Icardi, en seulement un an. Très performant lors de son arrivée au Paris Saint-Germain en 2019, Icardi a peu à peu disparu au fil de l’année 2020. Les blessures n’ont pas aidé, mais l’Argentin a également dû composer avec le choix de Thomas Tuchel ! Certains observateurs pensaient que le choses allaient changer avec l’arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino, mais Moise Kean a pris de plus en plus de place à la pointe de l’attaque du PSG. Sans oublier que Leonardo semble déterminé à frapper un gros coup avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo...

Wanda Nara pousserait pour un retour en Italie