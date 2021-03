Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino pense déjà à l’après PSG !

Publié le 11 mars 2021

En janvier dernier, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG. Faisant son retour au club de la capitale, cette fois sur le banc de touche, l’Argentin a paraphé un contrat jusqu’en 2022, plus une année en option. Mais l’avenir semble déjà traverser l’esprit du principal intéressé.

Mauricio Pochettino aura donc attendu un peu plus d’un an pour revenir aux affaires et s’asseoir à nouveau sur un banc de touche. Alors que l’Argentin avait été remercié par Tottenham en novembre 2019, les rumeurs ont été nombreuses. Annoncé un peu partout en Europe, à Manchester United, au Real Madrid ou au FC Barcelone, Pochettino a finalement attendu janvier dernier pour reprendre du service, répondant favorablement à la proposition du PSG. Ancien joueur du club de la capitale, le natif de Murphy a donc fait son retour au Parc des Princes, y paraphant un contrat jusqu’en 2022 avec une autre année en option.

Le PSG et après ?