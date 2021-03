Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce du clan Pochettino sur son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 9h10 par T.M.

Depuis janvier, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG. Toutefois, l’Argentin n’en aurait pas terminé par Tottenham, son ancien club.

Il aura fallu attendre un peu plus d’un an pour revoir Mauricio Pochettino sur un banc de touche. En novembre 2019, face aux mauvais résultats de Tottenham, et bien que son club sortait d’une finale de Ligue des Champions, Daniel Levy, patron des Spurs, n’a eu d’autres choix que de se séparer de l’Argentin. Annoncé un peu partout en Europe par la suite, Pochettino a finalement attendu janvier 2021 pour revenir aux affaires en acceptant le challenge du PSG. Toutefois, alors que l’aventure s’est terminée précipitamment à Tottenham pour Mauricio Pochettino, il pourrait prochainement redémarrer.

« Nous reviendrons à Tottenham, c’est sûr »