Mercato - ASSE : Claude Puel voit la porte s’ouvrir pour cette pépite algérienne !

Publié le 11 mars 2021 à 7h00 par T.M.

Dernièrement, il a été question d’un intérêt de l’ASSE pour Mohamed Bachir Belloumi. Et ce n’est pas le MC Oran, club du milieu offensif de 18 ans, qui devrait mettre des bâtons dans les roues de Claude Puel.

Depuis l’été dernier, Claude Puel met en place son projet à l’ASSE en faisant énormément confiance à de jeunes joueurs. Une politique qui pourrait à nouveau se vérifier lors du prochain mercato estival. En effet, plusieurs pépites sont déjà annoncées dans les Verts, parmi lesquelles Mohamed Bachir Belloumi. A 18 ans, le milieu offensif algérien évolue aujourd’hui au MC Oran. Une pépite qui aurait d’ailleurs également tapé dans l’oeil du FC Nantes ou encore de Strasbourg. Ainsi, d’ici peu, Belloumi pourrait bien faire le grand saut vers l’Europe et plus précisément vers la France.

Le MC Oran à l’écoute