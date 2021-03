Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus ne change pas de cap avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 mars 2021 à 17h30 par A.C.

En échec à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival. Le PSG semble positionné, mais le Portugais est également lié à un possible retour au Real Madrid ou à Manchester United.

Au même moment ou l’avenir de son grand rival se décide, Cristiano Ronaldo fat les gros titres des rubriques mercato. Le Portugais n’est pas en fin de contrat comme Lionel Messi, mais il pourrait bien quitter la Juventus à la fin de la saison. Depuis l’élimination en Ligue des Champions face au FC Porto, plusieurs sources évoquent en effet la fin de la collaboration entre la Juventus et Cristiano Ronaldo. D’un côté le joueur semble prêt à un nouveau défi, tandis que les Bianconeri seraient plus ouverts que jamais au départ d’un salaire de 31M€ par an, devenu un véritable poids. Mais où pourrait rebondir Cristiano Ronaldo, à 36 ans ? Le Paris Saint-Germain fait partie des candidats crédibles. Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait en effet toutes les armes de son côté pour arracher Cristiano Ronaldo à la Juventus. Ces derniers jours un possible retour au Real Madrid a également été évoqué, avec AS qui a même parlé d’échanges entre le quintuple Ballon d’Or et son ancien président Florentino Pérez. En Angleterre, on rêve également d’un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, club qui l’a révélé au début de sa carrière.

« Cristiano Ronaldo était le projet de départ et sera le projet du futur »