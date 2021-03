Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est rassuré pour Thauvin !

Publié le 14 mars 2021 à 20h10 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin semblait s’approcher d’un départ de l’Olympique de Marseille. Mais les choses seraient en train de changer...

Le vent est en train de tourner pour Florian Thauvin. Il y a encore quelques semaines, l’espoir de le voir prolonger à l’Olympique de Marseille était proche du néant. Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait bien avoir changé les choses. La célébration du but de Thauvin face à Brest (3-1) n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler ! L’ailier de l’OM s’est en effet dirigé tout droit vers son nouvel entraineur, faisant écho aux récents propos de Sampaoli sur son avenir. « J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian comme un grand joueur » a déclaré le coach de l’OM. « Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. C'est un joueur déterminan t ». Thauvin a toutefois assuré ne toujours rien savoir de son avenir, tandis qu’il suscite toujours de plus en plus de convoitises, avec notamment Leicester et le FC Séville.

Thauvin plus vraiment une priorité pour le Milan AC ?