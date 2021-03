Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone, City... Une préférence claire affichée par Haaland ?

Publié le 15 mars 2021 à 16h00 par D.M.

A en croire la presse allemande, Manchester City serait le mieux placé pour s’attacher les services d’Erling Braut Haaland. Mais le joueur ne resterait pas insensible à l’intérêt du Real Madrid.

Agé seulement de 20 ans, Erling Braut Haaland est l’attraction de cette saison. L’attaquant norvégien réalise des prestations majuscules sous le maillot du Borussia Dortmund, un club qui pourrait vite devenir trop petit pour lui. Le joueur serait courtisé par les plus grands clubs européens à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, de Liverpool, des deux clubs de Manchester ou encore de la Juventus, et pourrait prendre la décision de quitter l’Allemagne lors du prochain mercato estival. Interrogé sur l’avenir d’Haaland, le directeur sportif du Borussia Dortmund a émis le souhait de le conserver. « S’il devait nous quitter à un moment donné, seule une poignée de clubs seraient dans la discussion. Mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives » a confié Michael Zorc.

Haaland admirerait le Real Madrid