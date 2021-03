Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Vinicius Jr en remet une couche sur sa relation avec Benzema !

Publié le 15 mars 2021 à 11h00 par D.M.

Vinicius Jr s'est, de nouveau, exprimé, sur sa relation avec Karim Benzema. Ce dernier n'avait pas hésité à critiquer le style de jeu du Brésilien lors d'une rencontre de Ligue des champions en octobre dernier.

La relation entre Vinicius Jr et Karim Benzema a été au cœur des interrogations à la fin de l’année 2020. Lors d’une rencontre de Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach le 27 octobre dernier, l’attaquant français n’avait pas hésité à critiquer le style de jeu de son partenaire. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » avait lâché le joueur à Ferland Mendy lors de la mi-temps. Mais depuis cette épisode, de l’eau a coulé sous les ponts et Vinicius Jr avait assuré en février dernier que sa relation avec Benzema était idéale. « Ma relation avec Benzema est très bonne. Il me défend, il m'aide toujours. Il fait tout ce qu'il peut pour que je joue le plus souvent. Les gens de l'extérieur ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Au Real Madrid, la moindre chose qui sort a beaucoup de conséquences, de répercussions ».

« Il me dit toujours les choses à faire et il aime aussi jouer avec moi »