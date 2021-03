Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema affiche sa joie après son doublé !

Publié le 13 mars 2021 à 23h05 par B.C. mis à jour le 13 mars 2021 à 23h07

Double buteur face à Elche (2-1) ce samedi, Karim Benzema s’est réjoui de sa prestation et de celle de ses coéquipiers.