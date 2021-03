Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Thibaut Courtois pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 7 mars 2021

Recruté par le Real Madrid en 2018, Thibaut Courtois s’est imposé dans les cages merengue, mais l’international belge estime qu’il n’est pas reconnu à sa juste valeur dans son pays.

Quand il est mécontent, Thibaut Courtois n’hésite jamais à le faire savoir. L’international belge du Real Madrid est bien connu pour ses coups de gueule, et cela n’a pas échappé aux Français après le Mondial en Russie. À 28 ans, Courtois s’est imposé dans les cages du Real Madrid, ce qui lui vaut d’être considéré comme un véritable cadre du club merengue en Espagne, mais cela n’est visiblement pas le cas dans le pays natal du joueur. Dans un entretien accordé à HLN , Thibaut Courtois a en effet critiqué le manque de reconnaissance dont il fait l’objet en Belgique.

« Je n'ai même pas été nominé pour le titre de sportif de l'année. C'est ridicule »